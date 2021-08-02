В Сумах мужчина изнасиловал и удерживал в плену 18-летнюю девушку. Фото

В Сумах местный житель, который ранее уже отбывал наказание, поиздевался над 18-летней девушкой. Злоумышленник пять часов удерживал свою жертву, при этом дважды ее изнасиловал.

Об этом сообщили в полиции Сумской области. Отмечается, что инцидент произошел 30 июля. Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием юной девушки, изнасиловал ее на берегу реки.

Надругавшись с жертвы, преступник бросил ее на заднее сиденье своей машины и несколько часов ездил по городу. После чего он направился в лес, где снова изнасиловал девушку.

Во время проведения следственных действий копы установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Сум, который ранее уже был осужден.

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Как сообщили в полиции, девушке оказали необходимую медицинскую помощь и передали на попечение родителям.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – похищение человека (ч.2 ст.146) и изнасилование (ч.2 ст.152).

Правоохранители решают вопрос об избрании насильнику меры пресечения.

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