В Сумах до конца 2024 года по программе Зеленского построят объездную

В ближайшие 3 года вокруг города Сумы планируется построить новую объездную дорогу. Проект будет реализован в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА.

"Ключевой объект 2022-2024 годов – это строительство объездной дороги вокруг города Сумы. На сегодня производится техническое обоснование. И думаю, за 2022-2024 год мы сможем выполнить этот объект", - сказал руководитель Службы автомобильных дорог области Иван Романюк.

В области в следующем году планируется также реализовать и другие проекты. Так, будет завершен капитальный ремонт дороги Н-12 Сумы – Полтава, проведена реконструкция и капитальный ремонт участков трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

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В общей сложности за неполные два года "Большой стройки" в области восстановлены уже 222,7 км дорог государственного значения, рассказали в ОДА.

"Я счастлив сообщить, что на 30% перевыполнен план строительства и ремонт дорог на дорогах государственного значения. Это делается благодаря мощным подрядным организациям, занимающимся в области строительством и реконструкцией дорог", – отметил Романюк.

В этом году завершаются ремонтные работы на участках дорог Н-07, Н-12, Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы, Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин. Уже финишировал ремонт на дороге Р-65 КПП "Николаевка" – Семеновка – Новгород-Северский – Глухов – КПП "Екатериновка".

Кроме этого, ремонтом были охвачены искусственные сооружения. Так, был произведен капитальный ремонт мостового перехода на автодороге Р-65 вблизи села Заруцкое. Также проводятся работы по капитальному ремонту мостового перехода на автодороге Т-19-06, а на 2022 год планируется восстановить мост на трассе Р-44 Сумы – Путивль – Глухов.

Как ранее сообщалось, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется к концу 2024 года восстановить 24 тысячи километров автодорог.