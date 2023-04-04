Спас быстрый приезд медиков: в Одессе женщина чуть не умерла из-за укуса кошки – СМИ

В Одессе укус кошки чуть не стоил жизни ее хозяйке. Пушистая любимица прокусила одесситке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок.

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Спас женщину от смерти своевременный приезд медиков. Об этом пишет одесский Telegramк-канал "Подслушано Одесса".

"Кошка чуть не убила владелицу. Она прокусила одесситке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок. Медики успели приехать и вовремя оказать женщине помощь, спася ей жизнь", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы добраться до пострадавшей одесситки, медикам скорой понадобилось 7 минут. Остановив кровотечение и стабилизировав состояние пострадавшей, ее доставили в больницу.

"Начав оказывать пострадавшей помощь, наложив жугт, подключив инфузии к системе, фельдшер дополнительно вызвал врачебную бригаду в составе врача Панова, фельдшера Бензарь, водителя Гурбика, которая стабилизировала женщину и доставила ее в больницу. Желаем пациентке скорейшего выздоровления. Будьте осторожны с домашними питомцами! " – отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Напомним, в конце марта в Одессе разоблачили компанию, работавшую на врага. Предприятие поставляло в Россию инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, которые использовались при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

Компания, которая сотрудничала с врагом, уникальна по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до 90%. В России же заводы дают только 60% очистки.