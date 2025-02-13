В СССР 'все были здоровыми': что не так с известным мифом

Существует распространенный миф о том, что в СССР люди были здоровее, чем сейчас. Однако реальность была совсем другой. Несмотря на идеологические нарративы о здоровом образе жизни и бесплатной медицине, советские граждане сталкивались с рядом проблем, негативно влиявших на их здоровье.

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Одной из основных причин плохого здоровья населения СССР было несбалансированное питание. Из-за дефицита продуктов советские люди вынуждены были потреблять большое количество углеводов и мало белка, что приводило к развитию различных заболеваний. Кроме того, отсутствие свежих фруктов и овощей в рационе негативно влияло на иммунитет.

Как вспоминает белорусский блогер Максим Мирович, в СССР среднее здоровье людей было значительно хуже, а причины этого кроются в плохом питании, тяжелом труде, низком качестве медицины и отсутствии физкультуры.

Мирович отмечает, что уже к 35-40 годам большинство советских людей теряло часть зубов и начинало страдать от различных хронических заболеваний. До 50 лет они набирали лишний вес, а к 60 – становились похожими на пожилых со всеми проблемами, сопровождающими старость. Это было результатом плохого питания, отсутствия спорта и вредных привычек, таких как курение, распространенное среди мужчин и значительной части женщин.

Что касается питания, Мирович подчеркивает, что в СССР люди часто потребляли недостаточно белка, овощей и фруктов, в то время как ели слишком много "медленных углеводов" – каш, картофеля, макарон и хлеба. Это приводило к нарушениям обмена веществ и увеличению числа заболеваний, связанных с недостаточным питанием.

Не менее серьезным фактором было низкое качество медицинских услуг. Медицина финансировалась через налоги, но, как отмечает блогер, отношение медперсонала часто было формальным и безразличным. Многие обращались к народным методам лечения, поскольку часто считали их более эффективными, чем официальное лечение в поликлиниках.

Еще одной проблемой была тяжелая физическая нагрузка, которая приводила к работе на заводах и фабриках. Женщины, как и мужчины, часто работали в условиях, негативно влияющих на их здоровье. Мирович добавляет, что "трудовые подвиги", когда люди работали на износ, становились признаком патриотизма, хотя такие условия только вредили здоровью.

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