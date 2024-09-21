В СССР 'инакомыслящих' наказывали в психушках: детали советского преступления

Ни для кого не секрет, что в СССР критическое мышление, собственное мнение и политическая позиция были опасны. Там была жестокая и коварная система преследований тех, кто по мнению властей представлял им угрозу.

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Одним из самых страшных механизмов, которыми советские власти подавляли инакомыслие, были психиатрические больницы. О карательной психиатрии в Союзе более подробно рассказала кандидатка исторических наук, сотрудница отдела анализа украинской государственности Украинского института национальной памяти Любовь Крупник.

В Советском Союзе тех, кто отказывался повиноваться идеологическим догмам и имел не общепринятое мнение, клеймили как психически больных и принудительно лечили в специализированных медицинских учреждениях. Есть примеры, когда в психушки попадали даже за ношение крестика или чтение Библии.

Люди, по сути, были в тюрьмах, где вместо физических пыток применяли методы психического насилия, чтобы сломить волю. Эта практика получила название "карательная психиатрия" и сформировалась в конце 1950 – начале 1960 годов.

Расцвет карательной психиатрии

Хотя явление использования психиатрии в репрессивных целях случалось еще раньше, значительную роль в его систематизации сыграл глава КГБ Юрий Андропов. В 1969 году он разработал план расширения сети психиатрических больниц, которые должны были служить инструментом защиты интересов государства. После этого основанием для принудительного лечения становилось решение суда, хотя во многих случаях диссидентов направляли на лечение и без судебных решений.

На территории Украины существовал ряд таких больниц, среди которых выделялась Днепропетровская спецпсихбольница, где содержались известные диссиденты, в частности Леонид Плющ, Николай Плахотнюк и другие.

Генерал Петр Григоренко – жертва карательной психиатрии

Одним из известнейших примеров жертв карательной психиатрии стал генерал Петр Григоренко, правозащитник и критик советского режима. Его инакомыслие объясняли психическим заболеванием, из-за чего он провел более шести лет в психбольницах.

Дело Григоренко привлекло международное внимание благодаря независимой экспертизе, проведенной киевским психиатром Семеном Глузманом. Он признал генерала психически здоровым, однако за свою экспертизу сам попал в лагеря на семь лет и три года в ссылку.

Последствия "лечения" в психушках

Принудительное лечение в спецпсихиатрических больницах наносило непоправимый ущерб здоровью заключенных. Математик и публицист Леонид Плющ, прошедший через подобное "лечение", в своей автобиографии подробно описал условия содержания в Днепропетровской психбольнице.

"Лечение" не просто наносило физический ущерб, оно имело целью полностью уничтожить личность и любые политические взгляды. Плющ свидетельствовал об использовании нейролептиков, которые притупляли его интеллект, моральные и эмоциональные способности, а также жажду к борьбе и жизни.

К счастью, его дело вызвало резонанс на Западе. В Париже, Лондоне и других городах мира организовали митинги и потребовали освободить Плюща и это дало результат. В конце концов, заключенному разрешили уехать во Францию, где независимые специалисты сочли его здоровым.

Сопротивление и борьба за права жертв

В 1977 году при Московской Хельсинкской группе была создана Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях, начавшая документировать факты карательной психиатрии. Психиатр из Харькова Анатолий Корягин и другие активисты собирали сведения о преступлениях советской системы, передавая их на Запад. В результате в 1983 году Всесоюзное научное общество невропатологов и психиатров СССР официально вышло из состава Всемирной психиатрической ассоциации.

Хотя некоторым жертвам удалось эмигрировать под давлением международной общественности, большинство инакомыслящих навсегда остались забытыми.

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