В США два экс-военных собирают деньги на нужды ВСУ: уже передали украинским воинам более 500 тыс. долларов. Фото

Двое бывших военных США, ветераны войны в Ираке Джонатан Монтгомери и Дуглас Барнетт с начала полномасштабного вторжения РФ собирают деньги на поддержку Украины. Они уже передали украинским защитникам более 500 тыс. долларов.

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Как сообщает KARK 4 News, почтальоны и ветераны из города Малверн, штат Арканзас, еще в 2022 году собрали 15 тыс. долларов, чтобы помочь Силам обороны Украины. С тех пор они не останавливались и уже собрали более полумиллиона долларов.

Джонатан "Монти" Монтгомери – ветеран Национальной гвардии США, Дуглас Барнетт – ветеран американской армии.

Оба заявили, что сбор средств был не первой их мыслью о том, что делать, когда они увидели нападение России.

"Мы говорили о том, чтобы поехать туда и заняться волонтерством, но в итоге вернулись бы к разводам, отсутствию жилья и карьеры", – сказал Монти.

"Таким образом, мы помогли и, вероятно, приносим больше пользы, чем если бы мы замерзали там в траншее насмерть", – добавил Барнетт.

Созданные бывшими военными наборы из 100 пронумерованных монет были проданы на онлайн-аукционе на аккаунте Monty’s X по цене до 3500 долларов за одну монету.

Все эти деньги идут на закупку воинскими частями всего необходимого, включая медицинские принадлежности или четырехколесные транспортные средства для эвакуации раненых с поля боя.

Кроме подписанных флагов, благодарственных видео и других знаков признания, американские ветераны получили национальные и международные почести за свою поддержку. Тем не менее, со временем они часто становятся мрачными напоминаниями о том, что поставлено на карту.

"Некоторые из людей, с которыми мы познакомились по телефону и через сообщения, умерли или были убиты", – рассказал Барнетт.

Однако оба бывших военных хотят, чтобы каждый знал: любая идея, какой бы глупой она ни казалась на первый взгляд, как, например, их первая монета с изображением мультяшной собаки в военной форме, может иметь большое значение.

"Это приятно. Это избавляет от чувства неспособности что-то сделать", – сказал Барнетт.

"Нет никаких оправданий, всегда можно найти способ как-то помочь", – заключил Монти.

Начало их следующего аукциона запланировано на вторую неделю января. Они будут продавать по десять монет в неделю.

Оба говорят, что пока есть потребность и желание других помочь, они продолжат это дело, но надеются, что война закончится до того, как они достигнут следующего этапа сбора средств.

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