В SpartaBox при поддержке Favbet Foundation стартовал набор детей на бесплатные секции бокса и борьбы

Благотворительный фонд Favbet Foundation положил начало инициативе "Сильніші разом", в рамках которой профинансировал открытие сразу нескольких бесплатных секций для украинских детей по футболу, баскетболу, борьбе и боксу.

Присоединиться к бесплатной секции бокса и борьбы в г. Киеве можно, позвонив администрации клуба SpartaBox по телефону +380631542910.

Группы бокса и борьбы в киевском бойцовском клубе SpartaBox были среди первых, которые набрали воспитанников и начали тренировки немного больше, чем полгода назад. Сегодня занятия посещают около 30 учеников разного возраста.

Учат детей опытные тренеры. Тренер по борьбе Ренат Ахмедханов – борец вольного стиля и мастер спорта Украины по вольной борьбе. Тренер по боксу Владимир Черный – вице-чемпион Украины среди элиты и призер международных турниров, у которого более 30 лет тренерского стажа. До начала полномасштабного вторжения был старшим тренером по боксу среди юношей одного из заведений высшего образования в Херсонской области, но через оккупацию Херсона был вынужден переехать в Киев, где продолжает передавать свой опыт молодежи.

"Мне очень нравится работать с детьми. Кроме обучения базовым боксерским навыкам, я стремлюсь воспитывать в них психологическую стойкость, дисциплину и ответственность. Это качества, которые понадобятся им в жизни независимо от того, каким делом они займутся в будущем. Мне приятно, что благодаря поддержке Favbet Foundation еще больше украинских детей смогут открыть для себя красоту бокса и развивать свои спортивные способности", – говорит тренер.

"Сильніші разом" – часть большого проекта Favbet Foundation под названием "Клуб Супергероїв", который объединяет сразу несколько образовательно-спортивных инициатив для детей из семей ВПЛ и военнослужащих, а также из социально уязвимых групп. Это и обеспечение тысяч школьников канцелярией, и большая программа базового ІТ-образования, к которому привлечены уже несколько сотен детей и подростков со всей Украины.

"Сегодня приоритетом фонда является поддержка ВСУ и обеспечение наших воинов всем необходимым для сопротивления – автомобили, дроны, высокотехнологическое снаряжение. Но мы также остаемся преданными первоочередной цели основания Favbet Foundation – созданию возможностей для всестороннего развития украинской молодежи. Именно поэтому объемы деятельности "Клубу Супергероїв" будут только возрастать, чтобы еще больше детей могли открыть свои суперспособности для построения успешного будущего", – рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондар.