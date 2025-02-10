В создании помогал Европейский инвестиционный банк: раскрыты подробности работы Службы экстренной помощи "112"
Европейский инвестиционный банк помог в создании службы 112 в Украине, которая за 1,5 года работы приняла 5 млн звонков, также он предоставит финансирование на 40 млн евро на усовершенствование системы. В 2024 году банк уже выделял 12 млн. евро на службу 112.
Об этом стало известно во время визита министра внутренних дел Игоря Клименко, президента Европейского инвестиционного банка Нади Кальвиньо и посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой в киевскую Службу 112, сообщает OBOZ.UA. Сейчас в Украине работают три центра, которые расположены во Львове, Днепре и Киеве, также планируется открытие еще одного центра в Одессе.
1 июля 2023 был введен единый номер экстренных служб – 112. Сейчас в Киеве работает 86 операторов. Всего в Украине обрабатывают вызовы 254 оператора, среди которых 65 сотрудников владеют английским, испанским, французским, хорватским, грузинским, чешским, польским, словацким, корейским и японским языками.
Ежедневно в столичном центре работают 24 оператора, один из них обязательно владеет жестовым языком. Коммуникация с такими операторами происходит посредством видеосвязи. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать видеовызова. За 1,5 года в центрах было обработано 24 тысячи подобных вызовов.
''Команды МВД Украины и ЕИБ совместно работали в этом направлении с 2021 года и сейчас переходим к реализации проекта. Это сотрудничество позволит нам повысить уровень взаимодействия экстренных служб, в том числе с помощью автоматического определения геолокации вызывающего абонента. Усилим наши возможности предоставления помощи лицам с нарушением слуха и речи, а также иностранным гражданам", – заявил глава МВД Игорь Клименко.
Часть операторов имеют статус участника боевых действий и являются лицами с инвалидностью. Кроме того, есть операторы, передвигающиеся на колесных креслах.
''Я очень поражена тем, как развивается данная служба в Украине и на скольких языках здесь оказывают помощь. Вы уже стали большой частью европейской семьи экстренных служб", – рассказала президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо.
Следует отметить, что в общей сложности Европейский банк вложил более 5 млрд евро в украинскую экономику.
Внимание, номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работать!
Напомним, в конце сентября 2023 в Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112. Она используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104. Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с Киева.
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