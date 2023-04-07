В Славянске приступили к выдаче проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В прифронтовой Славянск поступило почти 5,5 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. В настоящее время гуманитарную помощь начали получать местные жители. В центре внимания – наиболее уязвимые категории граждан.

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Наборы содержат долго хранящиеся продукты: муку, крупу, соль, макаронные изделия, сахар консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Они помогают людям, жизнь которых существенно осложнила война.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 189 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.