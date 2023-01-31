В Шостке на Сумщине произошел взрыв на предприятии: могла попасть российская ракета. Фото

В Шостке в Сумской области произошел мощный взрыв на предприятии. Есть вероятность, что туда могла попасть российская ракета, выпущенная путинской армией.

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В результате ЧП есть пострадавшие. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание изъяла, предварительно, ракета", – отметили там, добавив, что информация еще уточняется.

Из-за взрыва в здании повреждены крыша, перекрытия, а также окна.

Кроме того, пострадали два гражданских граждан. Медики госпитализировали их в лечебное учреждение.

Напомним, в воскресенье, 29 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела, двух мужчинах и одной женщине. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в субботу, 28 января, нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. В результате разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

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