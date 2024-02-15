В школах Италии детей учат, что Киев, Львов и Харьков – российские города, коммунизм сохранил мир, а украинки – уборщицы и сиделки. Фото

Итальянские школьные учебники распространяют русскую пропаганду, присоединяя Украину к территории РФ. Кроме того, они используют кремлевские нарративы, прославляют коммунизм как инструмент сохранения мира.

Об этом рассказала украинская пользовательница сети X (Twitter) под ником Gyruum. Она создала целый тред, собрав различные учебные пособия, в которых можно найти ложную информацию об украинском государстве и его народе.

"Сегодня мы рассмотрим некоторые итальянские школьные учебники, которые оставляют горький привкус российской пропаганды. География с извращенными фактами, переписана история, где Украина снова борется с дезинформацией", – говорится в сообщении.

В частности, Украина фигурирует как часть "российского региона". Незаконно оккупированный Крым неоднократно выступает частью РФ: в данных о населении указана информация в том числе с полуостровом и городом Севастополь.

В абзаце учебника "Namaskar 2 by Alberto Fré, DeA, 2019" об Украине доминирует слово Россия, а Киев описывается как место рождения государства-агрессора. "Киев – старейший город на территории России... Царство пало после прихода монгольских воинов в 1240 году, а его наследие перешло в Москву. Сегодня город демонстрирует на улицах и в зданиях типичный советский монументализм", – говорится в строчках.

После шквала критики и письма от посольства Украины в учебник внесли правки: в новом издании за 2022 год регион называется Северо-Восточный. Однако территория России показана слишком обширной и, конечно, включает Украину и Крым.

"Крымский полуостров отсутствует на территории нашего государства, и мы читаем, что он принадлежал Украине с 1954 по 2014 год. Донецк стал столицей республики, и мы узнаем, что между украинскими регионами идет гражданская война", – цитирует автор треда.

Учебник "Katmandu 2, Gabriella Porino, Lattes, 2017" утверждает, что украинское правительство с 1991 года по сегодняшний день абсолютно коррумпировано. Здесь также отмечено, что есть русские украинцы, которые всегда хотели быть частью России, и именно они голосовали на референдуме в Крыму. Очевидно, это ударило по экономике, но не из-за оккупации, а из-за низкой цены на российский газ.

Обновленная версия книги "Aral 2, G. Porino, Lattes, 2022" вновь подчеркивает коррупцию и пишет о теории расширения НАТО. В завершение учебник отправляет учеников в путешествие по России, а точнее во Львов, Харьков и Ригу.

В "La via della Seta, Cristiano Giorda, Loescher" украинская культура изображена, как производная от русской. Здесь "украинка Ирина" объясняет, как Россия интегрирует все культуры. В самом учебнике говорится, что украинские женщины приезжают в Италию, чтобы стать уборщицами и сиделками.

В электронной книге появляются тексты о войне. Гражданская война, референдум, разделение Украины как выход из ситуации. Элегия к праву народа на самоопределение, на примере Крыма. Завершается все интерактивной картой на официальном сайте, где Крым – Россия.

В учебнике "Atlante Geografico di base, Libreria Geografica, 2022" снова говорится о гражданской войне, референдуме, а также о том, что Киев становится первой столицей российской территории. Затем приходит "спасение": именно коммунизм якобы сохранил мир между народами.

"Я могу только надеяться, что однажды дезинформация и российская пропаганда больше не будут частью итальянской школьной программы", – подытожила автор.

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