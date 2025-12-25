В шаге от фронта: как дети Донетчины встречают Рождество

В течение декабря благотворительный Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК "Донбасс" реализовал традиционную акцию по поздравлению детей Донетчины с новогодними праздниками. В этом году их получили 15 000 школьников и воспитанников интернатов.

Волонтеры Фонда побывали в Дружковской, Покровской, Славянской, Краматорской, Святогорской, Ильиновской и Константиновской громадах. Здесь даже маленький жест – теплое слово, улыбка, подарок – имеет силу вернуть ощущение детства и рождественского чуда.

"Сегодня наше особое внимание и поздравления – детям, которые взрослеют под звуки взрывов и сирен. Несмотря ни на что, они имеют право на детство и рождественские чудеса. И мой фонд приложил максимум усилий, чтобы к праздникам доставить сладкие подарки в прифронтовые города и села. Логистически было непросто, но мы успели! Эта новогодняя инициатива – не очередная социальная акция, а внутренняя потребность и сознательный выбор быть рядом с детьми Донбасса, поддерживать их и дарить веру в добро", – говорит Борис Колесников, глава Фонда.

Часть сладостей благотворители передали в гуманитарные хабы в Днепре, Полтаве, Харькове, Ивано-Франковске и Киеве. Там подарки получили маленькие вынужденные переселенцы – дети, которые так же искренне радуются простым вещам и верят в чудо.

"Для наших детей Рождество – не просто праздник, а ощущение, что о них помнят и заботятся. Они вынужденно оставили родную Донетчину, но благодаря таким людям и организациям находят тепло и радость в новых громадах. Сладкие подарки стали для малышей настоящим событием – искренним, светлым. Мы искренне благодарны благотворителям за внимание к каждому ребенку и за умение дарить праздник без лишних слов", – рассказывает Анна Мельничук, директор детского сада Frendford, релоцированного в Днепр.

За 12 лет проведения новогодней акции Фонд Бориса Колесникова совместно с ХК "Донбасс" передали сладкие наборы 635 000 детей. За каждой из этих цифр – детство, которое легко ранить и так важно уберечь.