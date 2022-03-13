В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном оккупанты повредили около 60 зданий, в том числе 22 жилых многоэтажки, – глава ОВА

12 марта российские захватчики совершили целую серию артиллерийских обстрелов и запуска ракет по Северодонецку, Рубежному и Лисичанску. В результате оккупанты нанесли серьезный ущерб десяткам жилых высоток и частных домов.

Об этом рассказал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай у себя в Facebook. Во время тушения пожара и ликвидации его последствий в двух секторах многоквартирных домов спасатели обнаружили тело погибшего и одного раненого.

"Всего за день в наших городах пострадали 22 многоэтажных и 33 частных жилых домов, 1 здание государственного учреждения, 2 воспитательных и учебных заведения, 1 электроподстанция, 1 заведение торговли, 1 предприятие. Обстрелы со стороны оккупантов продолжаются", – указал военный губернатор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, обстрелы Николаева привели к повреждению более 160 домов, ранениям разной степени тяжести у восьми жителей города.

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