В Севастополе новая 'бавовна': беспилотники засекли над аэродромом Бельбек. Видео

Во временно оккупированном Крыму к вечеру четверга, 4 мая, был слышен взрыв. Вероятно, российских захватчиков посетила новая "бавовна".

Видео дня

По данным пропагандистов, беспилотники якобы засекли над аэродромом Бельбек. Об этом сообщили в соцсетях.

"В Севастополе снова громко. Развожаев сообщает, что ПВО уничтожило БПЛА в районе аэродрома Бельбек", – говорится в сообщении.

Ставленник Кремля, так называемый глава Крыма, Сергей Аксенов еще никак не прокомментировал информацию о взрывах. Украинская сторона также комментарии не давала.

Следует отметить, что российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новосибирск из-за страха быть атакованными на полуострове.

Также оккупанты боятся заходить в "родную гавань" Севастополя после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. Испугавшись "бавовны", они усилили свое присутствие в Черном море большим количеством кораблей, которые, однако, не идут на заправку в бухты Севастополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля оккупанты в Севастополе пожаловались на атаку дронов, результатом которого стала "бавовна" на нефтебазе возле Казачьей бухты. Там вспыхнул резервуар с топливом, пожар охватил более 1000 кв. м площади.

По данным Генштаба ВСУ, огонь уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. тонн. После этого оккупанты в Крыму начали писать рапорты на отпуск, чтобы бежать в Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!