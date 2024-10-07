В сети сообщили, что в Одессе квадроберы напали на пожилую женщину и покусали ее собаку: полиция проверяет информацию

В сети распространили информацию, что в Одессе представители субкультуры, известные как квадроберы, напали на пожилую женщину. Более того, квадроберы якобы покусали собаку.

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При этом никаких фото и видео с доказательствами нет. Об этом пишут одесские Telegram-каналы.

В соцсети опубликовали видео с рассказом местной жительницы, которая якобы стала свидетельницей нападения подростков на женщину с собакой. Она рассказала, что квадроберы подбежали к женщине и начали кусать ее собаку до крови.

"Короче, два квадробера, ну такие, не маленькие, 12-14 лет, в капюшонах, с ушами, маски, хвосты. Они напали на бабульку старенькую, выгуливала собачку, маленькая собачка лысая такая. Они напали на эту бабульку, начали гавкать, за ноги хватать. Потом собака стала гавкать на них, они напали на эту собаку", – говорит женщина.

Более того, одесситка утверждает, что квадроберы якобы покусали собаку до крови, после чего на инцидент отреагировал бездомный, который оказался рядом с местом происшествия. Женщина утверждает, что бездомный пытался защитить собаку, бросая в квадроберов пустые бутылки.

"Эта собака скулит, бабка плачет, я ей дала полотенце, она укутала собаку и пошла в ветеринарку или домой, я не знаю. В общем, пообщались с бомжом, он возмущался, стал жаловаться, что две бутылки разбил. Я под таким впечатлением. Снимать надо было, но я бежала бабку спасать. Это ужас, я не знаю, что с этими квадроберами делать", – заявила женщина.

Стоит отметить, что источники OBOZ.UA в полиции сообщили, что никто с заявлением по этому поводу не обращался. В то же время правоохранители нашли видео с инцидентом во время мониторинга соцсети. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал OBOZ.UA, субкультуры и разнообразные способы самовыражения молодежи существовали всегда. Когда-то все были хиппи, готами и эмо, а сегодня дети придумали новые течения.

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