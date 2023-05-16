В сети сообщили, что наркодилера Чернецкого выпустили из-под стражи: прокуратура расставила точки над 'і'

В сети сообщили, что наркодилер Юрий Чернецкий, обвиняемый в продаже кокаина в ночных клубах Киева, якобы был выпущен из-под стражи. В Киевской городской прокуратуре уточнили, что это касается другого уголовного производства, фигурантом которого является наркодилер.

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В настоящее время злоумышленник остается под стражей. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, Telegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал постановление Печерского райсуда Киева, в котором закрыли производство в связи с истечением срока досудебного расследования. Этим постановлением было отменено меру пресечения в виде содержания под стражей, которое применялось в отношении Чернецкого.

В Киевской городской прокуратуре подчеркнули, что злоумышленник остается под стражей в рамках приговора суда первой инстанции, которым он приговорен к 5 годам лишения свободы.

"Что касается определения от 16.05. 2023 г., то это решение принято в отношении другого уголовного производства, в котором этому лицу также было сообщено о подозрении по аналогичным фактам. Прокуратура категорически не согласна с этим решением и будет его обжаловать", – добавили там.

Следует отметить, что в январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого; по результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана его вина. Бориспольский горрайонный суд Киевской области дал ему 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанным оказался украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Его жена певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн. грн. Он предложила подписчикам скинуться по 1 тыс. гривен, а пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.