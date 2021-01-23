В сети развенчали миф о "фальшивом" снеге, который не тает от огня. Видео

В социальной сети развенчали миф о "фальшивом" снеге, который не тает от огня, если к нему преподнести зажигалку.

Так, в Facebook массово распространяют видео, на котором люди пытаются поджечь снег зажигалкой. К их удивлению, он не тает. Более того – снег подгорает, на его поверхности остается черная сажа, пишут на странице "По ту сторону новостей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это классический пример циклического фейка, которому по меньшей мере семь лет. Его давно опровергли фактчекеры, а ученые наглядно объяснили, почему так происходит", – говорится в сообщении.

Инженер-теплотехник Михаил Сельский объяснил природу этого процесса:

Для того, чтобы растопить снег (осуществить фазовый переход из твердого состояния в жидкое), надо относительно много энергии. Зажигалкой этого быстро не сделаешь.

А даже если у вас хватит терпения и газа подогревать огнем снежный шарик несколько минут, все равно этого может быть недостаточно, чтобы из него потекла талая вода.

Через пористую структуру снег как губка впитывает ее. То есть до поры до времени сила поверхностного натяжения будет сильнее гравитации – потому вода не капает вниз, а поглощается вверх.

Сажу на поверхности снежного шарика оставляет сама зажигалка. Это следствие неполного сгорания газа бутана, которым ее заряжают.

Бутан – это углеводород, молекула которого состоит из углерода и водорода. Когда вы сжигаете его, молекула реагирует с кислородом в воздухе, разрывая связи между атомами и формируя новые молекулы.

Если бы горение было идеальным, у вас остался бы только углекислый газ (CO2) и вода (H20). Но этот процесс никогда не бывает совершенным, поэтому кроме этого вы получаете и другие соединения. Например, ту же сажу.

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