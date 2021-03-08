В сети показали знаковую газету-однодневку времен ОУН. Историческое фото

В сети показали фото газеты за ноябрь 1934 года с призывом сбора средств на деятельность Организации украинских националистов (ОУН).

Фотография появилась на личной странице в Facebook украинского журналиста и историка Вахтанга Кипиани. Он отметил, что данная газета вышла один раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Люблю газеты-однодневки. Такие выходили по определенному случаю один раз. И все. И поэтому находка каждой такой – на вес золота", – отметил журналист.

На титульной странице издания читателю предлагали собрать средства в размере 40 тысяч долларов на деятельность ОУН. Также страницу украшало фото вождя украинских националистов полковника Евгения Коновальца, бывшего команданта Киевского Осадного Корпуса Сечевых Стрельцов.

Издание было дополнением "Вестника ОГВУ" (Организация Государственного Возрождения Украины), который выходил в Америке. Экземпляр рекомендовалось "перечитать и передать другому".

"Отобьем наступление врагов! – готовимся к кровавой расправе!" – гласила надпись на первой странице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипиани обнародовал архивный документ августа 1977 года с красноречивой статистикой по количеству политзаключенных среди украинцев.