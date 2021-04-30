Историки показали 100-летнее письмо с Донбасса с украинским тризубом. Фото

В сети показали раритетное фото письмо с Донбасса, которому более 100 лет. На конверте поверх российских марок нанесли оттиск штампа с украинским тризубом.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы отметили, что письмо, изображенное на ней, датировано 1918 годом.

"Российские марки, погашенные украинским тризубом. Енакиево, 20 ноября 1918 года", – говорится в посте.

Примечательно, что на конверте стоит штемпель Енакиево – родного города бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, который предал Украину в интересах России.

В комментариях под заметкой украинцы с юмором отреагировали на старинное фото с доказательством того, что Донбасс всегда был украинской землей. К тому же, указанная фотография разрушает распространенный миф кремлевской пропаганды о "русскости" этого региона.

"Вы все врете. Не было никогда Украины. Ничего не было, только Расея гордо и одиноко торчала посреди стад динозавров", "Сколько ваты набежало. Всем спокойно, я из Енакиево, и этот город – Украина. И плевать на вас, ватанчики" , – написали патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в cередине ХХ века, когда советская пропаганда боролась со всеми упоминаниями об украинской государственности, в Великобритании была напечатана марка, посвященная гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. На ней одним из элементов также был тризуб.