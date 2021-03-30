В сети показали советский "карнавал" для школьников в "ДНР"

В сети опубликовали подборку фото с костюмированного мероприятия в советском стиле для детей, которые живут на временно оккупированной территории Донецкой области.

Фото появились на Telegram-канале блогера "Фашик Донецкий". Он уточнил, что кадры были сделаны 25 марта в оккупированном российскими войсками Иловайске.

На них видно, как дети позируют в образах героев советского пропагандистского фильма с антиукраинским уклоном "Свадьба в Малиновке".

Детей в "ДНР" нарядили в костюмы героев "Свадьбы в Малиновке" Telegram-канал "Фашик Донецкий"

Детям в Иловайске устроили советский "карнавал" Telegram-канал "Фашик Донецкий"

Детей в Иловайске нарядили в костюмы "казаков" и в кокошники Telegram-канал "Фашик Донецкий"

Также некоторых школьников нарядили в костюмы "казаков", в российские косоворотки, старые шинели, а кое-кого даже в рубашки ВСУ старого образца. Девочки при этом выступали в подобиях российских сарафанов, кокошниках и платках.

Украинцы высмеяли детское мероприятие в "ДНР" Telegram-канал "Фашик Донецкий"

В комментариях под постом украинцы высмеяли мероприятия оккупантов для детей и потроллили их.

"А где х*хлы и СС?", "Ну, нет. Русня туда пришла. У нее свои СС. С блекджеком и шл*хами", "Убожество, бедные дети", "А ты, Игорек, будешь личинкой "кизяка". Маме скажи, чтоб медальки разноцветные повырезала из конфет", "Конечно, уже не тот уровень, вот раньше и СС, и дивизия "Галичина" была, а сейчас мелковато что-то. Как убили Захаруса, из "дыры" сразу артистизм ушел", "Атас, словно сталинский совок", – отметили подписчики.

Украинцев рассмешили пропагандистские штампы террористов "ДНР" Скриншот страницы

В сети террористов "ДНР" затроллили за нелепую пропаганду Скриншот страницы

Украинцы высмеяли пропаганду "ДНР" Скриншот страницы

Украинцев ужаснул подход оккупантов к детям в Иловайске Скриншот страницы

Пост о советском "карнавале" в "ДНР" Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта участник оккупации Крыма Михаил Шеремет, внесенный в базу "Миротворец", попал в кадр на одном из военизированных мероприятий для детей. Коллаборационист наблюдал за стрельбой школьников и проверял их строевую подготовку.