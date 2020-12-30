У мережі показали рідкісний знімок Стуса під час служби в армії СРСР
Українцям показали рідкісний знімок великого й нескореного поета, дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса під час служби в радянській армії.
Фото датоване 1961 роком. Його опублікував на своїй сторінці у Facebook історик і журналіст Вахтанг Кіпіані (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"У Коломиї знайшовся отакий цікавий знімок. Василь Стус під час служби в совєтському війську на Уралі – Челябінськ, 1961 р.", – написав він.
Журналіст уточнив, що крайній ліворуч на фото в середньому ряду – це вчитель фізики Маркіян Сав'юк.
За сприяння в отриманні світлини він подякував сину педагога Ростиславу й Андріані Ємчук, яка працювала в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.
"З цього знімка, завдяки моєму чудовому вчителю і наставнику, Маркіянові Федоровичу Сав'юку, почалося знайомство з Василем Стусом. Ростиславе Сав'юче, дякую, що підтримав!" – додала в коментарі під фото Ємчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Однак читачі встигли розкупити вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.
А згодом книгу почали продавати на сайті безплатних оголошень за 1500 гривень.
У День пам'яті жертв Голодомору, 28 листопада, на телеканалі "1+1" також відбулася прем'єра української повнометражної стрічки "Заборонений" про Стуса.