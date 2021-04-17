В сети показали, как оккупанты замусорили Форосский парк в Крыму. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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В сети показали, как оккупанты замусорили Форосский парк в Крыму. Фото и видео

Форосский парк в оккупированном Россией Крыму, под Севастополем, стал очень загрязненным мусором.

Кадры его состояния опубликованы на странице "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter. Отмечается, что кроме грязи, там даже обнаружили банки с мочей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Форосский парк.

"Форосский парк. Посмотрите, как происходит интеграция в родную гавань. Тут грязища, бутылек с мочей", – сказано в сообщении.

Парк расположен в поселке Форос, а его площадь составляет 70 гектар. Он был объявлен памятником садово-парковой архитектуры и должен охраняться законом.

Загрязненный Форосский парк.

Всего в нем растет более 200 видов и форм деревьев, а также кустарников, большинство из которых составляют экзотические породы. Среди них: секвойядендрон гигантский; сосны алепская, итальянская, приморская, Сабинова; пихты греческая, испанская, нимидийська, кавказская; кедры алтайский, гималайский, ливанский; кипарисы Аризона, крупноплодный; пальмы, магнолии, платан.

Банка с мочей в Форосском парке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте мусульманского кладбища в Евпатории построят каток, несмотря на возмущение крымских татар.

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