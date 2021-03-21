В сети показали, как одно из самых красивых озер Крыма превратилось в 'лужу'. Фото

Горное озеро Панагия, которое известно как "изумрудное" и расположено в селе Зеленогорье оккупированного Крыма, обмелело и на сегодняшний день от него осталась только "лужа".

Соответствующие фото опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Несколько лет назад глубина водоема достигала 20 метров (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Продолжаем тему оккупированного Крыма и проблем водоснабжения. Когда одно из красивейших озер Крыма, Панагия, превратилось в лужу", – подписал кадры Штефан.

Ранее озеро было очень красивое и славилось своим необычным цветом воды. Кроме того, это место считалось богоохраняемым у православных верующих, поэтому здесь часто можно было встретить туристов. Но сейчас водоем значительно изменился из-за обмеления и больше стал похож на лужу.

Напомним, ранее в сети показали последствия высыхания Инкерманского водохранилища. Водоем стал походить на лужу, а по стенкам огромного резервуара заметно, что запасы воды там не пополнялись давно.

Также в сети показали, как обмелело некогда одно из крупнейших крымских водохранилищ – Партизанское. Оно находится в 10 километрах от Симферополя.

Кроме того, на Крымском полуострове исчезли уникальные "ванны молодости". Они находились прямо под высохшим водопадом Су-Учхан, а также в русле реки Кизилкобинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пособники российских оккупантов, называющие себя "властью" Крыма, пригрозили подачей иска против Украины с целью получения "компенсации" за якобы нанесенный водной блокадой ущерб.