В Харькове в 1941 году вывески дублировали на немецком: фотофакт

В сети показали фотографию Харькова, сделанную ориентировочно в 1941 году.

Фото опубликовал украинский писатель Андрей Курков на своей странице в Facebook. Оно вызвало большой интерес у пользователей соцсети (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фотографии видно вывеску фотосалона под названием "Рембрандт", которое продублировано, в частности, на немецком языке, магазины, кафе, несколько вывесок печатных бюро и т.д.

Пользователь Facebook Виктория Болотова в ответ на публикацию разместила в комментарии фрагмент карты, на которой изображено это же самое место, но в сегодняшних реалиях.

"Более-менее сохранилось", – написала она.

"Хорошее фото, как на 1941 год. Это бомбезно. И кафе и магазинчики и т.д.", – прокомментировал Алик Олишевич.

"Возможно, 1942 год? На фото тепло, больше похоже на май или июнь", – усомнился Костя Аленинский.

"Вывески здесь – это все", – подчеркнула Ольга Войтенко.

"Какая-то очень чужая улица, а где видно, что это Харьков?" – поинтересовалась Светлана Петровская.

"Все надписи на украинском и на латыни", – заметил Николай Воробей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в сети опубликовали архивное фото Софийской площади в Киеве, снимок датирован 1980-ми годами.

На одной из центральных и древнейших площадей находится колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.