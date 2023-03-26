В сети показали эвакуацию украинских раненых под огнем в Бахмуте: видео

Украинские защитники продолжают сдерживать вражеские атаки в Бахмуте Донецкой области. Враг, который пытается взять город в кольцо, постоянно обстреливает позиции Сил обороны Украины. Вывозить раненых украинских бойцов линии фронта приходится прямо под огнем противника.

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Кадры эвакуации наших травмированных воинов с передовой были опубликованы в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Один из них мог идти сам, его только придерживал побратим.

Второй украинский военный получил тяжелые ранения, из-за чего его выносили с передовой другие бойцы. Двигаться им приходилось перебежками, ведь оккупанты при этом были совсем рядом и продолжали наносить удары.

Тяжелораненого воина посадили в бронированный автомобиль Hummer, а остальные военные ехали на крыше машины.

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Ранее в сети показали, как польские медики-волонтеры эвакуируют раненого воина ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские медики всего за 3 часа помогли 28 раненым украинским воинам под Авдеевкой. В сети показали фото со стабилизационного пункта в Донецкой области.

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