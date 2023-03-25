Украинские медики за 3 часа помогли 28 раненым украинским воинам под Авдеевкой: фото из стабпункта

Украинские медики всего за 3 часа помогли 28 раненым украинским воинам под Авдеевкой. Это – обычный день их работы.

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В сети показали фото с одного из стабилизационных пунктов Донецкой области. Снимки опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что такие пункты доставляют раненых из самой передовой. Медики круглосуточно делают все возможное, чтобы спасти, стабилизируют состояние бойцов и отправляют дальше в госпиталь.

"Это место, где уставшие люди в полуразрушенном здании под светом налобных фонариков денно и нощно делают все от них зависящее, чтобы ваши мужья, сыновья, родители выжили", – отметила боевой медик 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха Оксана Черная.

Обычно на дежурство заступают хирург и анестезиолог. Легких раненых осматривают и оказывают помощь санитары и фельдшеры. Как только раны обработаны, а состояние стабильное, раненых эвакуируют на госпиталь.

Если состояние тяжелое и нуждается в транспортировке ИВЛ, то на помощь приходит волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры". Обученные экипажи, снаряженные всем необходимым машины и врачи, спасающие жизнь бок о бок с военными медиками. Все работают слаженно и максимально быстро, чтобы спасти каждую жизнь.

Внимание! Кадры могут поразить людей с чувствительной психикой!

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский посетил раненых воинов, проходящих лечение в Киевском центральном военном госпитале. Глава государства вручил им награды.