В сети напомнили об украинке, чья личность вызывает споры

Украинцам нельзя не гордиться своей нацией, сформировавшей элиту европейских государств. О таком факте напомнили в сети и в качестве примера указали на Агату Киевскую – вероятно, княжну из Руси. Она была женой короля Англии Эдварда Изгнанника и матерью святой Маргариты Шотландской, в будущем королевы и покровительницы этой страны.

Портрет женщины опубликовали в Twitter History Ukraine, там пользователи подчеркнули, мол, "нашого цвіту по всьому світу". Хотя, как известно, личность Агаты в истории Европы достаточно противоречивая, даже представленное ее изображение иногда называют "вымыслом художника".

"Агата Киевская – дочь Ярослава Мудрого, жена короля Англии Эдварда Изгнанника, мать св. Маргариты королевы Шотландии", – коротко подписали его в сети.

Там фото собрала много лайков и ретвитов. А в комментариях подписчики отметили, что выдающихся и нет украинцев на самом деле много по всему миру и, действительно, этим стоит гордиться.

"Наши княгини и потомки великих князей дали Европе и их династиям много необходимых знаний и тому подобное... Получается так, что вся европейская знать является потомками киевских князей и княгинь", "Я то думаю, почему меня в Шотландию тянет, а там, оказывается, наши корни", "Нашого цвіту – по всьому світу", – написали пользователи.

На самом деле личность Агаты Киевской до сих пор вызывает споры относительно ее происхождения и национальной принадлежности, существует по меньшей мере четыре теории. Чаще всего ее называют "потерянной", четвертой дочерью киевского князя из династии Рюриковичей Ярослава Мудрого. При этом по гипотезе английской исследовательницы Н. Дэй, она была дочерью князя Владимира Великого и византийской принцессы Анны Порфирогенеты (Порфирородной). Кроме этого, распространяемый в сети ее портрет является воображаемым.

Интересную историю об определенной связи киевских Рюриковичей с правящей британской династией Виндзоров проследили представители украинской диаспоры. Ключевую роль в ней играет именно Агата, а также ее вероятная сестра – дочь "тестя Европы" Анна Ярославна. Пост, на основе открытых источников (так называемая киевская теория, предложенная Рене Жетте), ранее опубликовали Facebook-сообществе Diaspora.ua.

"С биографии мужа Агаты Эдуарда Изгнанника известно, что он поддерживал венгерского короля Андраша I, и сопровождал его в поездке из Киева в Венгрию в 1046 году (а мы помним, что женой Андраша І стала Анастасия Ярославна), после чего долгое время находился при его дворе. По логике, так он мог жениться на сестре Анастасии Агате, к тому же ряд хронистов уверенно сообщает, что сестра Агаты была королевой Венгрии", – говорится в сообщении.

Авторы предположили, что Агату, вероятно, выдали замуж за единственного законного наследника правящей в Англии Уэссекской династии Эдуарда Изгнанника (примерно 1016-1057 гг.), сына короля Англии Эдмунда Железнобокого, во время его пребывания в Киеве где-то в 1046 году.

Отмечается, мол, быстро овдовев, Агата с детьми оказалась в Шотландии. Именно так одна из двух ее дочерей, Маргарита (примерно 1045-1093 гг.) в 1070-м стала женой короля Шотландии Малькольма III (1031-1093 гг.) и матерью четырех шотландских королей – Эдмунда, Эдгара, Александра I и Давида I. Подчеркивается, что Ярославу Мудрому они приходились правнуками, если брать за основу изложенную выше теорию происхождения Агаты. Тогда как Маргарита прославилась своими религиозными реформами и воздействием на культурную трансформацию шотландского королевства, за что в 1250 году была приравнена к святым папой Иннокентием IV.

"А дальше еще интереснее. За внука Маргариты, единственного сына и наследника Давида I, Генриха Шотландского, графа Хантингдона (1114-1152 гг.) в 1139 году выдали замуж правнучку Анны Ярославны, королевы Франции, Аду де Варенн (примерно 1120-1178 гг.). Королевой Шотландии Ада так никогда и не стала, поскольку ее муж умер на год раньше своего отца. Но двое из трех ее сыновей стали шотландскими королями – Малкольм IV (1142-1165 гг.) и Вильгельм I Лев (1143-1214 гг.). Такая вот пока не до конца выясненная, но от того еще более интригующая история", – подытожили в материале.

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