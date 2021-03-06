В Киеве показали истинное лицо Ярослава Мудрого на 3D-голограмме

В Софийском соборе Национального заповедника "София Киевская" на днях состоялась презентация призмы с 3D-голограммой истинного лица киевского князя из династии Рюриковичей Ярослава Мудрого.

Символично и то, что изображение разместили в здании, которое построено по инициативе великого князя. Об этом во время презентации сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Увидеть, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый – не просто уникальная возможность. Это важное событие с точки зрения исторического контекста и поднятия вопроса национальной идентичности. Речь не о советском портрете, который сравнивал киевского князя с русскими царями, а о наиболее реальной воссозданной модели лица, спроектированной на основе научных фактов и исследований", – отметил он.

Генеральный директор заповедника Неля Куковальская подчеркнула, что 3D-голограмма лица Ярослава Мудрого является лишь первыми шагами к той правдивой истории, которая может пролить свет на определенные исторические факты, в частности относительно внешности тогдашних предков украинцев.

"В качестве примера: киевские князья не носили длинных бород, что было характерно для изображения русских царей, а длинными были усы. Нашим князьям она, так сказать, дорисовывалась и дорисовывается до сих пор", – пояснила она.

Лицо Ярослава Мудрого реконструировано методом историко-криминалистической экспертизы на основе модели черепа. Авторами стали эксперт-искусствовед Юрий Шатайло и эксперт-криминалист Андрей Переиденко. Конструкция была созданп по заказу в Дании, она не имеет аналогов в Украине.

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