В семью пришло страшное горе: умер младший брат Героя Украины 'Да Винчи'. Фото

Умер Иван Коцюбайло, младший брат военнослужащего, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"). Ему было всего 27 лет.

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О трагедии сообщила их сестра Марьяна Коцюбайло-Семененко. На странице в Facebook она написала, что Ивана не стало утром 1 ноября – в день рождения Дмитрия Коцюбайло. Последний погиб на фронте также в 27. В 2024-м ему могло бы исполниться 29 лет.

Обстоятельства смерти Ивана не раскрываются.

"Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь объединила их в другом бытии. Как будто какая-то невидимая связь объединила их даже в смерти, как объединяла в жизни", – написала Марьяна.

Бурштынский городской совет (Ивано-Франковская область) также сообщил трагическую новость и выразил соболезнования семье и близким.

"Вечная память. Пусть душа Ивана обретет вечный покой, а Господь дарует семье силу и поддержку в это тяжелое время", – сказано в посте пресс-службы в Facebook.

Напомним: Дмитрий "Да Винчи" родом из села Заднестрянское Ивано-Франковской области. Воспитывался вместе с четырьмя сестрами и братом. Их бабушка Иванна Винник ранее рассказывала: брату "Да Винчи" четырежды пытались вручить повестку – несмотря на его инвалидность и гибель Дмитрия на войне.

"Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года, получив тяжелое ранение во время защиты Бахмута на Донетчине от оккупантов.

Он ушел добровольцем на фронт в 2014-м, когда ему было всего 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Оксана Ивановна, мать Коцюбайло, поделилась воспоминаниями о детстве и юности Героя. Она и две сестры бойца сделали себе тату в память о воине.

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