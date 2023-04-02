В Селидово завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В прифронтовом городе Селидово Донецкой области завершена выдача очередной партии продуктовых наборов. Недавно Фонд Рината Ахметова передал Селидову и Новогродовке почти 5,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

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Несмотря на очень опасную ситуацию в регионе, выдачи продолжались и местные жители получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и т.д.

"Многие магазины у нас не работают. За продуктами приходится ездить в соседние города, но если нет собственной машины, то добраться туда сложно", – говорит одна из местных волонтеров Фонда Марина. И добавляет, что для семей с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий эта гуманитарная помощь сейчас являтся очень важной поддержкой.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.