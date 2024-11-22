В селе на Волыни 'дрифтеров' заставили мыть дорогу: какое наказание им еще грозит. Фото

В селе Лыще под Луцком к административной ответственности привлекли мужчин, которые на легковом авто дрифтовали на перекрестке улиц Центральной и Школьной. Помимо этого, компанию заставили мыть асфальт.

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Об этом сообщил Telegram-канал Подгайцевской территориальной громады (Волынская область). Местные полицейские офицеры поделились постом.

Украинцам напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования опасен и может привести к травмированию людей.

Правонарушителей, которые развлекались на перекрестке в Лыще, оперативно установили с помощью камер видеофиксации.

В дополнение к админответственности, виновникам "пришлось ликвидировать последствия дрифта, приведшего к повреждению наружного слоя дорожного покрытия".

Возможные последствия для таких нарушителей могут быть серьезными: кроме штрафа, они могут быть лишены права управления транспортным средством и обязаны возместить ущерб, причиненный дорожному покрытию.

За повторное совершение подобных действий или при наличии отягчающих обстоятельств возможно привлечение к уголовной ответственности.

Офицеры добавили, что существуют специализированные площадки для дрифта, где можно безопасно заниматься этим видом спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Ривне водитель Ford Mustang устроил дрифт перед фотографиями погибших защитников Украины. 21-летнего нарушителя оперативно нашли.

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