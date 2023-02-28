В СБУ рассказали, сколько вражеских агентов задержали или раскрыли за год

С начала широкомасштабного вторжения России искоренение российской агентуры явилось основным направлением работы украинских спецслужб. В последний год Служба безопасности Украины задержала или раскрыла 360 российских агентов.

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Такое заявление сделал глава СБУ генерал-майор Василий Малюк в интервью изданию The Independent. "СБУ разоблачила или задержала 360 вражеских агентов", – сказал он.

"Цели варьируются от известных фигур, таких как Виктор Медведчук, прокремлевский украинский политик и личный друг президента Путина, до обычных граждан, собирающих информацию о расположении украинских сил", – сообщил Малюк.

Он отметил, что Россия достаточно долгое время насыщала Украину агентами. Их пытались устроить в государственные органы, церкви, ВПК и т.д.

Глава СБУ также добавил, что саму спецслужбу пришлось "полностью реорганизовать", чтобы противостоять беспрецедентному разнообразию атак со стороны РФ.

Малыш подчеркнул, что, несмотря на атаки на разных фронтах, как физических, так и цифровых, Украина победит.

"Я, как и любой украинец, не питаю никаких иллюзий относительно Путина и его мотивов в этой войне. Поэтому мой месседж прост: ты (Путин, - ред.) никогда не победишь и не уничтожишь нас", – пояснил он, добавив , что Украина борется не только за свое будущее, но и за безопасное существование всего цивилизованного мира.

Стоит отметить, что Россия атакует Украину не только на поле боя, но и на другом фронте – в киберпространстве. Перед годовщиной полномасштабного вторжения агрессора количество хакерских атак, нацеленных на нашу страну, увеличилось в шесть раз.

Как сообщал , Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

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