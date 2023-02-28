Малюк рассказал о еще одном "фронте", где Россия атакует Украину: количество кибератак выросло в шесть раз

Россия атакует Украину не только на поле боя, но и на другом фронте – в киберпространстве. Перед годовщиной полномасштабного вторжения агрессора количество хакерских атак, нацеленных на нашу страну, увеличилось в шесть раз.

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Об этом в интервью The Independent рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Генерал-майор сообщил, что в среднем РФ совершает по меньшей мере 10 таких атак в день.

Согласно статистике СБУ, в 2020 году было зафиксировано 800 вражеских кибератак, в 2021-м – около 2 000, а в 2022-м, после начала большой войны, – более 4,500. Цифры показывают, что Россия усиливает попытки взломать украинское сетевое оборудование, веб-ресурсы и проч..

Малюк отметил, что в цифровом пространстве противником применяются разные действия – иногда это действительно массированные "нападения", иногда точечные.

"Пока Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак ежедневно... Их цели разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противостоим врагу и в киберпространстве", – подчеркнул он.

В Службе безопасности также установили, что некоторые хакерские атаки происходили в сочетании с ракетными ударами РФ по нашей стране.

Атаковать киберпреступники пытались в том числе объекты энергетики, логистики, военные объекты, базы данных государственных органов, информационные ресурсы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Василий Малюк руководил СБУ с июля-2022 (после увольнения Ивана Баканова) в статусе исполняющего обязанности. Депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы он стал главой спецслужбы, 7 февраля 2023 года. Другие кандидатуры, по данным СМИ, не рассматривались.

– 13 февраля президент Владимир Зеленский официально представил Малюка в должности главы СБУ руководящему составу ведомства.

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