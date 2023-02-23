СБУ задержала в Одесской области российского агента, разведывавшего позиции ПВО вблизи Черного моря. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который занимался сбором информации о расположении систем противовоздушной обороны у побережья Черного моря. Злоумышленник попался "на горячем" в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Местный житель был завербован Федеральной службой безопасности РФ через своего брата, который состоит в рядах армии оккупантов и ведет войну против нашей страны.

"Российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты", – указано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляют следователи УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – резюмировали силовики.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали в Киеве прокремлевского блогера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Он скрывался от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

А на Винничине силовики разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Предателем оказался местный рецидивист, который "отсидел" 15 лет заразбой и групповое изнасилование.