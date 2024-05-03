В СБУ призвали граждан ограничить посещение массовых мероприятий на Пасху

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи. Украинцев просят ограничить посещение массовых мероприятий, соблюдать комендантские часы и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. СБУ продолжает системно выявлять попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине.

Для достижения своих преступных целей оккупанты используют разнообразные методы подрывной деятельности. Например, они постоянно привлекают свою агентуру для провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Как пояснили в ведомстве, целью таких действий является создание искусственных конфликтов среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки Украины.

Также агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки огня по гражданской инфраструктуре нашего государства, в частности, мест массового пребывания людей. В связи с этим Служба безопасности призывает граждан:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не поддаваться провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время объявления;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут вызвать провокации или представлять угрозу.

В СБУ напомнили, что в Украине работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected]. Информация, полученная по телефону доверия Службы безопасности Украины, является конфиденциальной и будет тщательно проверена. СБУ просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Украине допускают вероятность атаки "Шахедов", ракетного или даже комбинированного массированного обстрела со стороны РФ на Пасху. Праздник выпадает на воскресенье, 5 мая.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что в южных регионах страны очень сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора.

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