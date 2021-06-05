В ряде областей Украины объявили высокую пожарную опасность. Прогноз погоды и карта

В Украине на 5-6 мая ранее спрогнозировали погоду местами со шквалами и грозами. В то же время в пяти регионах существует высокая опасность возникновения пожаров в экосистемах, в том числе из-за несоблюдения правил отдыхающими.

С предупреждением выступили синоптики Укргидрометцентра. Также призвали украинцев быть осторожными с огнем и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что до конца субботы, 5 июня, а также в течение суток воскресенья, 6 июня, в большинстве районов Волынской, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Там ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 5 июня пройдет почти без осадков, лишь в восточных областях, днем на Сумщине и в Карпатском регионе кратковременные дожди, местами грозы. Тогда как днем 6 июня кратковременные дожди различной интенсивности и местами с грозами ожидаются в северо-восточных областях.

В ночь на воскресенье температура воздуха спадет до +9... +14, а днем, несмотря на осадки и ветер, столбики термометров снова подскочат до +23, в западных и южных областях даже до +26 градусов. В Карпатах ночью и днем 6 июня прохладнее – до +4... +9 и +13... +18 соответственно.

"Существует угроза возникновения пожаров при несоблюдении правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей, особенно в парках и лесополосах, а также увеличивается вероятность гибели людей на воде из-за несоблюдения правил поведения на водных объектах", – предупредили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила уникальный прогноз погоды на все три месяца лета 2021 в Украине.