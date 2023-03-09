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В рядах СБУ разоблачили предательницу, которая оправдывала военные преступления оккупантов в Украине

Ольга Ганюкова
Общество
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В рядах СБУ разоблачили предательницу, которая оправдывала военные преступления оккупантов в Украине

В рядах Службы безопасности Украины разоблачили предательницу. Поклонница "русского мира" оправдывала военные преступления российских оккупантов в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Предательницей оказалась чиновница регионального подразделения Службы.

Женщина пыталась представить широкомасштабную войну, которую страна-агрессорша развязала против Украины, как "внутренний гражданский конфликт". Кроме того, она называла "инсценировками" массовые убийства россиянами и пытки людей в Буче.

Предательница также негативно реагировала на деоккупацию украинских территорий, в том числе острова Змеиный.

Фигурантке уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В рядах СБУ разоблачили предательницу, которая оправдывала военные преступления оккупантов в Украине

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили новых участников агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в разных регионах Украины. Правоохранители задержали вражеских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ровно. Так враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.
  • Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.
  • А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ППК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.

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