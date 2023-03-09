В рядах СБУ разоблачили предательницу, которая оправдывала военные преступления оккупантов в Украине

В рядах Службы безопасности Украины разоблачили предательницу. Поклонница "русского мира" оправдывала военные преступления российских оккупантов в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Предательницей оказалась чиновница регионального подразделения Службы.

Женщина пыталась представить широкомасштабную войну, которую страна-агрессорша развязала против Украины, как "внутренний гражданский конфликт". Кроме того, она называла "инсценировками" массовые убийства россиянами и пытки людей в Буче.

Предательница также негативно реагировала на деоккупацию украинских территорий, в том числе острова Змеиный.

Фигурантке уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили новых участников агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в разных регионах Украины. Правоохранители задержали вражеских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ровно. Так враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ППК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.

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