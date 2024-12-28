В Ровно дети отравились угарным газом: что известно об обстоятельствах трагедии и состоянии пострадавших

В Ровно двое малолетних детей отравились угарным газом. Детей госпитализировали в областную больницу.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области. В настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента.

К спасателям поступила информация от диспетчера линии "103", что 28 декабря в Ровенскую областную больницу были госпитализированы двое детей с диагнозом отравления угарным газом: мальчик 2019 года рождения и девочка 2016 года, жители Ровно. Обстоятельства данного случая устанавливаются.

ГСЧС напоминает, что основными причинами отравления угарным газом является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, несоблюдение правил безопасного использования газовых приборов в быту и требований безопасности систем газоснабжения.

Чтобы избежать отравления угарным газом, соблюдайте следующие правила безопасности:

не используйте отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;

при установке газовой колонки или котла обязательно предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;

при использовании твердого топлива не закрывайте вытяжку до полного сгорания топлива.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в одном из частных домов от отравления угарным газом погибли три человека. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом. В четверг, 31 октября, их госпитализировали в областную детскую больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

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