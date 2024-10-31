В Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом: спасатели предупредили об опасности

В Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом. В четверг, 31 октября, их госпитализировали в областную детскую больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

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Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Пострадавшим детям 4, 12 и 13 лет.

Их доставили в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

"Предыдущая и наиболее вероятная причина отравления – неисправность печного отопления. Напоминаем, что даже при низких концентрациях длительное вдыхание угарного газа может существенно негативно повлиять на здоровье, а особенно детей", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели напомнили, что установка датчика угарного газа, который в случае необходимости известит об опасности, может уберечь жизнь.

В ГСЧС также напомнили о других правилах безопасности:

– следить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин,

– не разжигать печь, если дымоход не прочищен,

– не допускать перегрева,

– ни в коем случае не оставлять растопленную печь без присмотра.

Также рекомендуется на полу, перед топочной дверцей, прибить металлический лист 50х70 см.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лозовой в Харьковской области нашли мертвыми 55-летнего мужа и его 50-летнюю жену, отравившихся угарным газом. Хозяева дома оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива использовали природный газ.

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