В Киеве в результате отравления угарным газом погибли три человека. Подробности трагедии

В Соломенском районе Киева в одном из частных домов от отравления угарным газом погибли три человека. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Три человека погибли в Киеве в результате отравления угарным газом. Произошло это в одном из частных жилых домов Соломенского района. Причина трагедии – нарушение правил эксплуатации газового котла", – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе полиции Киева нам сообщили, что обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Напомним, в Лозовой Харьковской области нашли мертвыми 55-летнего мужа и его 50-летнюю жену, отравившихся угарным газом. Хозяева дома оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива использовали природный газ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом. В четверг, 31 октября, их доставили в областную детскую больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

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