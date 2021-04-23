В Ровенской области молния ударила сразу двоих людей

В четверг, 22 апреля, возле села Сновидовичи Сарненского района Ровенской области молния поразила двух людей.

Как сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, в 15:45 на линию 103 поступил вызов от медика ФАПа. Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

Согласно сообщению, в 16:18 по указанному адресу прибыла бригада медиков. Пострадавшими оказались 31-летний мужчина и подросток 15 лет.

"У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой части тела. Больше всего пострадал 15-летний парень. Он получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела. По словам мужчины, который привез пострадавших в ФАП, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек", – уточнили в Центре.

Также отмечается, что в 23 часа санитарным автомобилем младшего пострадавшего доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июне 2020 года в селе Подгорцы Бродовского района Львовской области в результате удара молнии скончался 16-летний подросток.

До этого во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на ее дом упало дерево.