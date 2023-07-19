В Ровенской области отец насмерть сбил своего годовалого сына: детали трагедии. Фото

Вчера, 18 июля, в Ровенской области отец сбил своего годовалого сына, в результате чего тот погиб. Трагедия произошла в селе Залавье на Сарненщине.

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Об этом сообщает полиция Ровенщины. 28-летний мужчина управляя автомобилем Volkswagen Golf, выезжал из гаражного помещения задним ходом и не заметил своего годовалого сына.

Малыш получил серьезные травмы и скончался в медицинском заведении. После осмотра было установлено, что отец не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина заявил, что, выходя из гаража, думал, что сын остался у дома, находящегося около 20 метров от гаража, и не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, туда подойдет.

Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего, стало основанием для начала досудебного расследования по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на Волыни в гараже нашли мертвым 8-летнего мальчика. Мальчик ушел из дома около полуночи, и его разыскивали в течение ночи, но нашли только утром на следующий день, после чего вызвали экстренную помощь. Прибывшая на место вызова медицинская бригада констатировала биологическую смерть ребенка.

Напомним, что в субботу, 15 июля, в селе Городище Киевской области у реки скрылся 9-летний мальчик. Правоохранители объявили о розыске ребенка, однако через несколько часов было найдено его тело.

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