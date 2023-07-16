На Киевщине трагически погиб 9-летний мальчик: в полиции рассказали подробности. Фото

В субботу, 15 июля, в селе Городище Киевской области возле реки пропал 9-летний мальчик. Правоохранители объявили о розыске ребенка, однако через несколько часов было найдено его тело.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Полицейским сообщили об исчезновении ребенка в 16:50.

Отмечалось, что в последний раз мальчика видели вблизи реки Рось, там на берегу остались его вещи. Полиция опубликовала фото ребенка, отметив, что несовершеннолетний был одет в серые плавки.

"На поиски малолетнего задействованы полицейские Киевщины, работники ГСЧС и неравнодушные граждане", – говорится в сообщении.

Менее чем через три часа после этого тело мальчика обнаружили водолазы в 12 метрах от берега.

"Полицейские Киевщины документируют последствия несчастного случая", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в реке Южный Буг в Виннице утонул ребенок. 12-летний мальчик купался и захотел доплыть до островка. Он не рассчитал силу и ушел под воду.

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