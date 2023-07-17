Вышел из дома и не вернулся: на Волыни в гараже нашли мертвым 8-летнего мальчика

В Ковельском районе Волыни произошло трагическое событие. 8-летний мальчик вышел из дома и не вернулся, а уже на следующий день его нашли мертвым в гараже.

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Об этом сообщают Волынские Новости, ссылаясь на собственные источники. Так, по информации областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 11:27 17 июля поступило сообщение о том, что в селе Старостино Ковельского района в гараже нашли тело ребенка.

Оказалось, что мальчик ушел из дома около полуночи и его разыскивали в течение ночи, но нашли только утром на следующий день, после чего вызвали экстренную помощь.

Прибывшая на место вызова медицинская бригада из Ратно констатировала биологическую смерть ребенка.

В пресс-службе Нацполиции Волынской области сообщили, что умершему мальчику было 8 лет. Предварительно, следы насилия не выявлены. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Все сведения были документированы должным образом.

Напомним, что в субботу, 15 июля, в селе Городище Киевской области у реки пропал 9-летний мальчик. Правоохранители объявили о розыске ребенка, однако через несколько часов было найдено его тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в реке Южный Буг в Виннице утонул ребенок. 12-летний мальчик купался и захотел доплыть до островка. Он не рассчитал силы и ушел под воду.

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