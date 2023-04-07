В России впервые начали суд над украинским военным, захваченным в плен: обвиняют в убийстве из-за слова ''паляница'' – СМИ

В российском Ростове-на-Дону состоялось первое судебное заседание над захваченным в плен украинским военнослужащим. Речь идет про 44-летнего Антона Чередника, который служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты. Страна-агрессор обвиняет украинца в "убийстве мирного жителя" Мариуполя.

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В РФ утверждают, что мариуполец Александр Пискунов якобы не знал значение слово "паляниця", и за это его убили, сообщает издание "Ґрати". Как отмечается, это первый раз, когда судилище над украинским военным проводят именно в России, ранее подобные дела слушались в фейковых судах непризнанных террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Россияне, чьи войска напали на Украину, практически стерли с лица земли украинский Мариуполь вместе с его жителями, цинично выдвинули украинцу "обвинения" сразу по четырем статьям – насильственный захват власти, жестокое обращение с гражданскими лицами, убийство и прохождении обучения для террористической деятельности.

По версии обвинения, 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем якобы остановили двух жителей микрорайона Мирный в Мариуполе. У них спросили, что такое "паляниця". Пискунов сказал, что не знает, а его товарищ, Сергей Поцелуев, якобы убежал. Как утверждают в РФ, Чередник якобы выстрелил в Пискунова, и тот погиб.

По версии стороны обвинения, это было сделано морпехом "на фоне ненависти к представителям российской национальности, сторонникам российского мира и лицам, поддерживающим суверенитет "Донецкой народной республики".

Во время заседания судья Вячеслав Корсаков спросил, признает ли Чередник себя виновным. Морпех ответил, что только в убийстве. В то же время намерение "захватить власть" он не признал, как и то, что проходил обучение, чтобы совершить теракт.

Как отмечается, российские пропагандисты несколько раз публиковали видео с "допросами" украинского военного. На них он был в плохом состоянии, путался в словах и все время находился в сопровождении правоохранителей страны-агрессора, которые, вероятно, оказывали на него психологическое давление.

В июне 2022 года видео с украинцем показал уже Следственный комитет РФ. На кадрах Чередник в наручниках. Его заставляют сказать, что он выстрелил в Пискунова. На вопрос следователя, были ли у Чередника "объективные причины производить выстрел", сказал: "Нет, не было". Якобы убийство он объяснил тем, что "состояние было такое на тот момент". Как пишут журналисты, морпех пытался сказать что-то еще, но видео прерывается склейкой.

"Очень сожалею [о содеянном], негативно к этому [убийству] отношусь", – говорит украинский военный, сильно сжав челюсти – видно, как ходят желваки, говорится в материале.

Что известно про Антона Чередника

Антон Чередник родился в Днепре, жил в Кривом Роге. Разведен, но есть ребенок. Добровольцем на службу в 501-й отдельный батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ пришел в 2016 году.

Обучение проходил в центре сухопутных войск Украины "Десна" на Черниговщине, далее заключил контракт на службу в ВСУ. Тогда же он принял присягу, получил военное снаряжение и автомат Калашникова. Сначала его подразделение дислоцировалось в Запорожской области, а потом в Донецкой.

4 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя Чередник попал в плен, а уже 8-го числа его отправили в следственный изолятор временно оккупированного Россией Донецка.

Как передавал OBOZREVATEL, украинские правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к военным преступлениям. Солдаты страны-террориста РФ во время оккупации Киевщины изнасиловали женщину.

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