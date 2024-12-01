В России решили устроить судилище над тремя украинскими подростками: им грозит пожизненное заключение за "теракты" и "работу на СБУ"

Трое несовершеннолетних жителей оккупированной части Запорожской области предстанут перед российским судом по обвинению в "террористической деятельности". Судя по всему, спецслужбы страны-агрессора задумали устроить показательный процесс, чтобы подавить даже малейшее сопротивление на временно оккупированной части Украины. К сожалению, уже не впервые. А сейчас подросткам и вовсе грозит пожизненное заключение.

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Что "повесили" на подростков

Так называемый Следственный комитет России по Запорожской области опубликовал информацию о передаче дела в суд в отношении трех несовершеннолетних жителей оккупированного Мелитополя.

Они обвиняются по 12 статьям УК РФ в зависимости от роли каждого, в том числе в прохождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном изготовлении взрывных устройств, совершенном организованной группой, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Эти статьи в российском законодательстве относятся к особо тяжким, за такие преступления предусмотрено 15-20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Российский Следственный комитет утверждает, что в период с февраля 2022 года по март 2023 года несовершеннолетние, "действуя в интересах СБУ, являясь приверженцами проукраинской националистической идеологии и испытывающие неприязнь к действующей российской власти, создали террористическое сообщество".

В частности, якобы по заданию куратора из СБУ подростки "организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута Мелитополь – Тащенак на 1223-м километре для последующего совершения террористического акта".

Кроме того, оккупанты утверждают, что в июне 2023 года подростки "следили за депутатом областного заксобрания и сотрудником правоохранительных органов и, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить под днище автомобилей".

Несовершеннолетних также заставили признаться, что по их наводке в декабре 2022 года ВСУ нанесли удар по гостинично-ресторанному комплексу "Привал охотника", где базировались российские оккупанты, в частности кадыровцы.

На свежем видео, которое опубликовал российский СК, двое подростков в наручниках показали якобы место закладки взрывного устройства. "Мы находимся возле железнодорожных путей, которые мы заминировали (…) Примерно в этой области мы заложили взрывчатку, это была тротиловая… тротиловый кубик такой. И (…) переправили, как мне известно, я их лично глазами не видел, со стороны подконтрольной Украине территории через реку Днепр", – произнес один из них.

В том, что подростка вынудили это произнести, нет никаких сомнений – как и в постановке ролика. Слова явно зачитывались с листа – это давно практикуют сотрудники ФСБ. К слову, в предыдущем видео подросток и вовсе "признался" в совершении аж десяти терактов. Ну а разложенная на флаге Украины взрывчатка – это сродни "визитке Яроша". Ни один житель оккупированной территории не будет носить с собой украинскую символику, понимая, что это смертельно опасно.

Что касается непосредственно "терактов", то, по данным собеседника OBOZ.UA на оккупированной территории, "взрыв" на железной дороге произошел еще 15 декабря прошлого года.

"В СМИ сообщали, что тогда между станциями Мелитополь и Тащенак машинист электровоза якобы увидел вспышку и услышал взрыв. Позже оккупанты "обнаружили" самодельное взрывное устройство, которые было заложено между рельсами. Но самое интересное, что ж/д полотно не было повреждено! Это я точно знаю. А вот "террористов" быстро нашли. Очень странная ситуация, правда?" – поделился мужчина.

Трое несовершеннолетних мелитопольцев действительно были задержаны через несколько дней. Причем ФСБ сразу же распространила информацию, что подростки входили в некую диверсионную группу под названием "Черный саботаж".

Также оккупанты заявили, что "по заданию своих кураторов с украинской стороны еще в 2022 году они получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию". Что опять же не вяжется с действительностью. Как минимум потому, что на оккупированной части Запорожской области в том году началась жесткая принудительная паспортизация. Одними из первых как раз стали "обилечивать" 14-летних украинцев – именно в этом возрасте выдают паспорт РФ.

Собеседники OBOZ.UА в оккупации утверждают, что отказаться от получения было нереально. "Если взрослый еще мог как-то потянуть время, то подросток – точно нет. Жесткий контроль в школе и уведомление "органов". Полицаи приходили к родителям, иногда вместе с ФСБшниками, угрожали лишить прав и забрать ребенка. Иногда забирали отцов на "допрос", обвиняли в проукраинской позиции. Я знаю о таких случаях, и это очень страшно", – рассказала нам жительница Мелитопольского района.

Что сейчас с задержанными

"По ходатайству следователей СКР в отношении трех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении российского Следственного комитета. И, судя по всему, юные мелитопольцы находятся за решеткой уже почти год с момента их незаконного задержания.

Что касается их возраста, то это на данный момент неизвестно. Ответственность по статьям о терроризме в России наступает с 14 лет, а если российские паспорта подростки получили в 2022 году, то можно сделать вывод, что сейчас им, скорее всего, по 16-17 лет.

Некоторые российские СМИ сообщили, что "террористов" будут судить на территории Запорожской области, хотя официально таких данных не было. Источники же OBOZ.UA утверждают, что дело будет рассматривать Южный окружной военный суд, который находится в российском Ростове.

Известно, что судья – Вовченко Денис Витальевич. Ранее он несколько лет проработал в российской прокуратуре, а затем в районном суде в г. Красный Сулин (население – всего около 40 тыс. человек). Неожиданно для многих в сентябре 2023 года указом Путина Вовченко был назначен судьей ЮОВС.

Ближайшее судебное заседание по делу "украинских террористов" назначено на 3 декабря. Рассчитывать на справедливый суд, увы, не приходится. Масштаб сфабрикованных дел в РФ, особенно когда обвиняемые – украинцы, просто огромный.

Что касается возможной вербовки несовершеннолетних украинскими спецслужбами, собеседник OBOZ.UA в контрразведке СБУ это категорически отрицает.

"Такое у нас точно не практикуется. Кто поставит под угрозу жизнь детей в оккупации?!" – утверждает офицер. По его мнению, оккупанты просто "повесили" на подростков все, что только возможно.

О том, как на временно оккупированной территории Украины российские захватчики берут "на контроль" украинских детей – читайте в ближайшее время на OBOZ.UA.