Оккупанты стягивают резервы и пытаются закрепиться на позициях, из-за огромных потерь наступление остановлено – Генштаб
Российские оккупанты пытаются стягивать остатки резервов, в частности к границе с Украиной в Гомельскую область перебрасывают подразделения Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по итогам 23 марта. На некоторых направлениях наступление врага остановлено.
Врагом не выполнена задача выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины. Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
В связи с многочисленными потерями командования оккупационных войск с целью улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии. В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил Беларуси в российской агрессии против Украины. По имеющимся данным, вблизи украино-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава Вооруженных сил РБ.
На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населённых пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных ограждений. В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.
На Сиверском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.
На черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений ВСУ.
На Броварском направлении враг остановлен. Пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, успеха не имел.
На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.
В направлении Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировке города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
В направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.
На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений ВСУ на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.
В районе Попасной, при поддержке артиллерии, продолжает попытки продвинуться в глубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях. Удачи не имел, понес потери.
Продолжает наносить авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи нет.
На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.
На Южнобугском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.
ВСУ во взаимодействии с подразделениями Сил обороны дают достойный отпор захватчику во всех направлениях. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне против Украины. За 28 дней после полномасштабного вторжения общие потери вражеской армии могут составлять до 40 000 человек личного состава.
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