Оккупанты стягивают резервы и пытаются закрепиться на позициях, из-за огромных потерь наступление остановлено – Генштаб

В связи с многочисленными потерями командования оккупационных войск с целью улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии. В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.