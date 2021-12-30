В России хотят обязать Netflix транслировать пропагандистские каналы: появились подробности

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла американский стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов (РАС). В связи с этим российская версия Netflix должна будет транслировать 20 пропагандистских телеканалов РФ.

По словам генерального директора ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, показывать соответствующие каналы Netflix придется в связи с новыми требованиями статьи 10.5 российского закона "Об информации". Об этом пишет издание DW.

Как известно, Роскомнадзор создал соответствующий реестр в конце прошлого года якобы "с целью мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах", которые доступны в России.

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Теперь корпорация Netflix Inc. должна в период двух месяцев открыть в РФ юридическое лицо, "найти партнера" или же обратиться в специальную комиссию правительства России за разрешением для того, чтоб сохранить над российской версией стриминга 100% контроль.

Кроме того, Бырдин предположил, что в реестр аудиовизуальных сервисов также могут включить ряд других иностранных ресурсов, среди которых Apple TV+, Google Play, Crunchyroll, поскольку туда вносят аудиовизуальные сервисы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Сейчас там числится 26 сервисов, в том числе "Кинопоиск" и MEGOGO.NET.

Ранее в России захотели оштрафовать американскую компанию Google за выдачу в поисковой системе сайтов с информацией, запрещенной в стране.

Кроме того, российские интернет-операторы начали системную работу по блокировке приложения Google Docs. Вероятнее всего, что причина кроется в публикации списков "Умного голосования", внедренного командой российского оппозиционера Алексея Навального, накануне выборов в Государственную Думу.