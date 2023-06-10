В Ривне повестку в военкомат вручили 8-летнему мальчику: в ТЦК оправдались

На днях в сети разгорелся скандал из-за того, что в Ривне представители территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы вручили повестку в военкомат 8-летнему мальчику, отец которого уже полтора года служит в рядах Вооруженных сил Украины. Повестка предназначалась именно мужчине, а не ребенку. Об этом, в частности, писали местные СМИ.

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На самом же деле повестку мальчику никто не вручал – на ней просто написали номер телефона, который ребенка попросили передать его матери, чтобы и позвонила за ним в военкомат. Женщины в это время не было дома. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на спикера Ривненского областного ТЦК и СП Татьяну Камеристову.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ отец мальчика пришел в другой ТЦК не по месту регистрации и был призван на службу именно из него. В областной ТЦК и СП эта информация тогда не поступила, потому что, говорит Камеристова, у военных частей часто нет времени для того, чтобы передать все данные.

"Военнослужащие ТЦК, выполняя свои обязанности, пришли с повесткой по адресу, где прописан этот мужчина. Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома один. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина позвонила. Это было сделано для того, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона. Но мать ребенка выложила все это в Telegram", – объяснила ситуацию спикер.

Она отметила, что с отцом ребенка, который сейчас защищает Украину на фронте, уже пообщались – у него никаких претензий к ТЦК нет.

"Хочу отметить, что ребенку повестку никто не вручал – мы записали только номер телефона и попросили позвонить. Если бы он был записан не на повестке, а на клочке бумаги, то ничего подобного не было. Стоит добавить, что работники ТЦК не могли знать, когда вернется женщина домой, потому не ждали ее под дверью", – добавила Камеристова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нужно делать в случае, если студенту пришла повестка. Он все равно должен явиться в территориальный центр комплектования.

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