В Ривне на День Независимости прошел сильный ливень: часть мероприятий отменили. Фото и видео

В Ривне на День Независимости Украины, 24 августа, прошел сильный ливень, который затопил несколько улиц города. Из-за непогоды часть торжественных мероприятий пришлось отменить.

Как показано на видео и фото, опубликованных очевидцами в социальных сетях, местные водители легковушек с трудом проезжали по затопленных участках – вода достигала капотов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также в городе из-за ливня временно прекратили курсировать троллейбусы.

Видео дня

Какие улицы пострадали от непогоды:

Черновола;

Д. Галицкого;

Киевская;

Шевченко;

Веденская;

Белая.

Как рассказал мэр Ривне Александр Третяк в Facebook, из-за непогоды в городе отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров" – летняя сцена не работала.

Остальные мероприятия – торжественное возложение цветов к памятнику погибшим за Украину, а также марш по центру города – прошли по плану.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-летие Независимости. В этот день торжественные мероприятия проводят по всей стране. В частности, в Киеве состоялся военный парад и марш защитников Украины, а в Одессе – торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации и показ военной техники. Концерты, марши, автопробеги и акции проходят и в других городах страны. OBOZREVATEL ведет онлан-трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прошел мощный ливень, который затопил улицы города. Сильные потоки воды буквально сбивали с ног людей. По словам горожан, такого сильного дождя они не видели с 2013 года.